昨天強震造成花蓮玉里樓房倒榻，高雄市長陳其邁今（19）日指出，高雄市從921大地震後，就持續進行建築物健檢，配合中央透過初檢、複檢危老建築物，清查掌握高風險建物。而連日地震造成高雄零星災損，包括校園外牆脫落、管線破洞、魚塭等，已陸續請相關單位協助修復及處理。

這次地震高雄有零星小災情，陳其邁表示，有幾案是電梯民眾受困，第一時間有派員處理，也無人員傷亡。至於部分學校外牆有脫落，已協調教育局盡速加以修復。

陳其邁說，對於有些列管的公營機構油水電，部分水管有破損造成部分地區限水，也協調台水公司在昨天跟今天大概都完成修復。至於北高雄部分魚塭損失，也協調漁會把災損狀況通報給海洋局，後續協助處理。

陳其邁表示，總的來看，高雄地區雖受影響部分不大，但是因為餘震不斷，所以他與副市長林欽榮昨天也去災防備援中心視察，同時慰問同仁，這幾天會持續開設災防備援中心，民眾有需要可以撥打1999跟119電話。

對於老舊建築部分，陳其邁強調，高市之前已經針對有傾塌疑慮的老舊建築進行清查，像是中都戲院、河濱商城等，也希望盡速協助居民來做危老重建或進行都更。

陳其邁說，事實上，建築物的健檢，已從921大地震後持續在做，配合中央透過初檢、複檢把高風險建物找出來，建物管理部分高市府會持續落實及執行。

陳其邁補充說，高市跟其他縣市不一樣的地方，在於這裡石化工業比較集中，有較多管線，昨天跟前天經發局管線中心持續運作，地震發生後也即刻跟所有的高市重大列管的工廠連線，查詢受損狀況並派員就管線做巡查，而其他重要關鍵的基礎設施方面，預檢及應變機制也同步啟動。