犀動智能（Aiello）完成Pre A+輪募資580萬美元（約新台幣1.8億元），由JAFCO Asia與緯創(3231)兩大機構領投，原投資人基石創投跟投，犀動智能累計4年來總募資金額超過千萬美元（逾新台幣3億元），旗下飯店智能語音「AI智能語音助理小美犀」在台打入8,000間飯店房（近60間飯店），更成為四星飯店以上的標準配備。

犀動智能成立於2019年1月，專攻自然語言理解（NLU）技術，提供先進的人工智慧（AI）以及智能語音SaaS服務。犀動智能2021年獲Pre A輪募資，由基石創投所管理「中華網家一號基金」（中華電信與網家合資）、喬暘電子，以及日本上市遊戲公司Colopl旗下風投基金Colopl Next共同投資，也是ColoplNext在台灣投資的首家人工智慧領域新創公司。

犀動智能創辦人暨執行長沈書緯指出，這次獲得JAFCO Asia、緯創投資，將借重投資人在日本市場的產業網路，以及軟硬體上的佈局，拓展海內外市場。新資金將優先用在3大方向，一是擴張飯店客戶數量，二是積極出海，首先瞄準日本、泰國2地；同時也將用於新產品的研發與推出。致力提高企業銷售與會議效率、主打『語音協作』的Intelligence Conversation Platform新平台，將於今年底前上線。

JAFCO Asia隸屬日本最大創投集團JAFCO Group（東京證券交易所股票代碼：8595），JAFCO在過去近50年投資過4,000多家公司，創造1,000多家IPO（首次公開發行）企業。

犀動智能成立近4年，核心團隊由前Google、Qualcomm和HTC VR機器學習算法團隊共同組成。旗下「AI智能語音助理小美犀」瞄準旅宿產業痛點且簡單易用，旅客只要「開口說話」即可喚醒詢問包括如房務需求、附近景點等資訊，成為入住期間的貼心智能管家，並為飯店提供數位管理平台，達到自動化與數位化的需求。

「小美犀」推出至今，平均為飯店節省30％櫃檯人力、省下300小時的人工時間，且因屢屢掀起網友高度討論，更為飯店在社群媒體增加10倍曝光度。近年不畏疫情衝擊，在台打入多家飯店，更逐步成為四星級以上飯店的標準配備。今年的簽約房間數估將較去年增加2.5倍，且正與多個飯店集團簽署合約中。在海外疫情趨緩的半年中，亦順利於日本，泰國，馬來西亞、新加坡打入多個國際級集團飯店，預期將帶動犀動智能2022年繳出營收倍增成績。

犀動智能將積極進軍海外市場，看好泰國、日本2大市場在旅遊觀光產業的龐大機會，力拚未來3～5年內在東南亞、東北亞市場的三星～四星級以上飯店拿下30％～40％的市占率。