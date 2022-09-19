由於部分英國國會議員遭北京制裁，據傳中國代表團遭禁止進入國會大廈西敏廳（Westminster Hall）瞻仰英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）靈柩，險些引發外交風波。但在中國國家副主席王岐山抵達倫敦之後，英國態度出現180度大轉變，准許王岐山一行前往瞻仰女王靈柩。

據美國之音消息，王岐山作為中國國家主席習近平的特別代表，18日抵達倫敦，並在英國時間傍晚近6時出現在英國國會西敏廳瞻仰靈柩。他身穿黑色中山裝，戴著印有中國國旗的口罩，同行的還有三名中國官員。

先前有報導指，北京方面去年制裁9名英國公民，包括7名英國國會議員，因為他們批評新疆人權狀況。其後，中方官員被禁止進入英國國會建築。中國政府代表團也因此被英國國會下議院議長禁止前往瞻仰女王靈柩。

王岐山率領的中方代表團，獲邀赴英出席19日的女王國葬。然而，美國政治媒體Politico報導指，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）拒絕代表團的中國官員瞻仰靈柩。但在17日，英國國會表示，世界各國領袖或其代表若獲邀出席國葬，都可以參加瞻仰靈柩。

被中國制裁的保守黨議員、前黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）17日指控英國「建制派」向霍伊爾施壓。霍伊爾則否認遭到施壓，他對英國廣播公司（BBC）表示，他的立場並沒有改變，即英國國會不歡迎中方代表團。