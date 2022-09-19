美國費城一名變裝皇后普萊姆(Valencia Prime)生前常在夜店熱舞，極具舞台魅力，在費城是小有名氣的變裝皇后，社群累積不少粉絲追蹤，可惜日前在最熱愛的舞台上，因突發心臟病倒地猝死，得年25歲，令變裝表演圈相當震撼，網友也紛紛湧入IG哀悼。

綜合外媒報導，25歲的普萊姆(Valencia Prime)自認是跨性別女性和「費城大碼舞蹈天后」，事發當時在費城的變裝皇后夜店Tabu熱舞，現場氣氛非常高漲，哪料下一秒竟突然倒地，即使搶救人員已火速前往，仍未救起這條年輕生命。事後，費城法醫的屍檢報告出爐，判定普萊姆是因心臟病自然死亡。

Tabu發布聲明哀悼，「很遺憾表演界失去一顆新星，以及一位充滿活力和積極態度的人，儘管心有感傷告別普萊姆，但不會忘記她昔日舞台風采」。為此，他們將在19日免費舉行紀念表演，她媽媽將會親自出席。另外有人也在募資平台GoFundMe也替她募到14,000美元(約437,934元台幣)，來支付葬禮的相關費用。

變裝皇后亞洲門羅感傷表示，「是一個很了不起、很有愛心的人，今天她突然走了，費城的景象將會永遠不同」；Nikita Sinnn Monroe則說，「她就像一個母親的角色，在變裝圈很會照顧人，還是第一個讓我意識到跨性別身分的人」而他們也將持續工作，因為對已故變裝皇后普萊姆來說，這就是最好的致敬。