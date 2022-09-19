花東地區連日地震，從前天晚上的地震規模6.4後，昨下午的地震規模再增至6.8，今上午10點多再出現一起規模5.9地震，讓不少民眾惶惶不安。精神科醫師表示，今上午來求診的病患明顯較以往偏多，多稱23年前的九二一大地震回憶湧上心頭，產生睡眠障礙、惡夢連連、心悸、頭暈等症候群。醫師提醒，容易焦慮、恐慌的民眾，此時儘量避免怵目驚心的影像、以免加劇不適症狀。此外，若症狀持續，可就醫尋求治療。

精神科醫師王家駿今受訪時表示，這幾天台灣地震頻仍，東部、中部的震度更較北部來得大，當地民眾感覺尤為深刻，以他開業地點在台中而言，今天 (9月19日)上午的門診病患明顯增加，「平常不回診的病患都出現了」。他表示，患者多抱怨，因強震連連，現在一感覺地震出現、有搖晃感，就心跳加速、心悸、胸悶，嚴重者甚至會呼吸困難，並有入睡困難、睡中噩夢連連，原本已有焦慮、恐慌、憂鬱病史者此時症狀更為明顯。

王家駿並表示，雖然今天上午就醫的病患以中年女性為主，但考量男性需上班，且較無求助精神科的習慣，有地震後的急性壓力症候群者，勢必頗多，且男性較少傾訴、宣洩內心焦慮，易使其內心的焦慮恐慌感更為嚴重，建議此時若未就醫，也仍找適當管道宣洩焦慮情緒。

王家駿表示，今上午看診的患者多表示，這兩天的強震連連喚起23年前的九二一大地震的回憶與恐懼，使其陷入焦慮、悲傷的情緒中，建議民眾此時盡量朝樂觀角度思考，「例如經歷九二一地震後，政府救援速度加快，建物防震能力已提升」等，讓自己避免過於憂慮。

他並提醒，此時雖然仍須注意地震相關資訊，以利必要時避難參考，但若影像過於驚悚，容易焦慮的民眾可減少觀看的次數與頻率，以免急性壓力障礙更為嚴重。