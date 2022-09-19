最近大陸一種二手房交易的新模式—「帶押過戶」在多個城市推出，被視為活躍房市的重要調整。從已官宣的幾個城市來看，南京、蘇州、濟南、昆明等均已有成功案例，被認為相比之前必須還清按揭才可解押過戶，「帶押過戶」可以大大節約時間與金錢成本（主要是原房主），同時提升二手房交易安全性。

根據第一財經報導，從大陸《民法典》施行後，「帶押過戶」逐漸具備法律條件，不少業內人士預測，接下來還會有更多城市跟進。尤其在按揭貸款持續低迷背景下，各銀行作為抵押權人也有意願配合執行，提振地產需求市場的效果值得期待。

所謂「帶押過戶」是指存在抵押的房產要上市交易時，無需先行還貸或墊付，即可實現抵押變更、轉移登記及新抵押設立。在此之前，大陸二手房交易普遍要求賣方（原房主）先解押才能辦理過戶手續，而解押則意味需要先還清按揭貸款。

觀察南京市不動產登記中心官方微信號「南京不動產」16日發佈消息表示，全面推行二手房「帶押過戶」的模式。目前已通過與建行、南京銀行等50多家銀行合作，完成了158套房屋「帶押過戶」登記，交易價值超過5億元人民幣。

而南京也非第一個推出「帶押過戶」的城市。據了解，從8月以來已有昆明、蘇州、濟南、福州等城市支持或有限度支持該模式，並出現成功案例。