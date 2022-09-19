昨（18）日規模6.8的強震震撼全台，前一天才剛換好羽球燈的的桃園八德國民運動中心羽球場天花板更被震塌，造成一人受傷，然而卻有綠營側翼開始帶風向，讓時常評論時事的名醫蘇一峰感嘆，面對此種施政品質，「側翼還是會力挺到底」

有綠營側翼粉專在天花板崩落意外發生後開始甩鍋責任、帶風向，稱八德運動中心得標營運、燈座修繕都是救國團。

對此蘇一峰今發文寫道，造價12億的新竹棒球場在啟用後兩場比賽就退場維修，同樣造價的八德運動中心啟用一天就光速退場維修，而每年新藥總額卻只給22億。蘇感嘆，「這種施政品質亂灑錢，側翼還是會力挺到底」。

許多網友也前往蘇一峰該篇貼文留言發表看法，他們表示「不思反省，只會找藉口硬拗」、「不可思議」、「錢都不知道花去哪裡了」。

針對該事故，桃園市長鄭文燦昨晚間也對此道歉，他在臉書表示，身為市長維護市民安全是他的責任，這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，自己責無旁貸。鄭文燦也提到，市府各單位隨時做好戒備，也請大家發生地震時，切記保持冷靜，一起做好防災準備。