台中市警察局第二分局永興派出所破獲職業賭場，當場查扣麻將4副、籌碼及賭資現金1萬2千元。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局偵查隊破獲洗錢集團，將集團負責人查緝到案，共查扣智慧型手機9支、現金20萬6000元及點鈔機1台。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

臉書揪牌咖聚賭 28歲男經營賭場兩周就GG惹

台中一名28歲洪姓男子，近一個月透過臉書私密社團揪牌咖到租屋處打麻將，並以抽頭方式營利，未料開業兩周即遭人檢舉，日前警方一舉破獲，當場查扣麻將4副、籌碼及賭資現金1萬2千元，並將洪男依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，現場賭客8人則依社會秩序維護法裁罰。

台中市警察局第二分局為全面淨化選前治安，遏止賭博行為，自9月5日至15日專案期間，查獲職業賭場1件9人、網路賭博7件11人及破獲34歲陳男、29歲林男為首之洗錢集團，交出漂亮成績單。

其中永興派出所破獲一職業賭場，28歲洪男為經營賭場抽頭營利，先是在北區北興街某大樓租屋，然後透過臉書社團招攬牌咖，疑因出入者複雜加上聚賭喧囂開業兩周就遭人檢舉，警方也獲報到場查處，當場查獲洪男及8名賭客正在打麻將。

另，第二分局偵查隊接獲線報，於9月中旬成功瓦解34歲陳男及29歲林男為首等11人的洗錢集團，陳男為集團首腦，負責指揮旗下成員負責收購人頭帳戶；林男負責洗錢工作，將詐欺贓款逐層轉帳。

專案人員持法院核發之搜索票及拘票日前將集團負責人查緝到案，共查扣智慧型手機9支、現金20萬6000元及點鈔機1台，全案也依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸。