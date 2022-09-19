本周全球金融市場的頭等大事除了利率，還是只有利率，美國聯準會、中國人行和日本銀行都將公布利率決議。

外界普遍預期聯準會將在其當地時間周三（21日）會後宣布再次升息75個基點，而升息100個基點的可能性雖低，但也不是沒有。相比之下，中國人行和日本銀行的政策不確定性要大許多，這兩大亞洲經濟體央行正看到飆漲的美元如何輾壓其本幣匯率。

日銀日前已警告可能出手干預匯市，以支撐貶至24年低點的日圓匯率。該央行可能被迫放棄其「殖利率曲線控制」政策的壓力越來越大，正是因為這個與其他主要央行背道而馳的超寬鬆貨幣政策，導致日圓疲弱不振。

中國人行則面臨兩難局面，面對著人民幣一路貶至7.00元兌一美元，創下兩年新低，卻又不得不採取激勵措施，以提振因房市危機、清零防疫政策而搖搖欲墜的經濟。

然而投資人現在既悲觀又緊張不安，要找出可以力挽狂瀾並重振日圓和人民幣的辦法實在不容易。

本周晚些時候，菲律賓和印尼央行也將發布利率決議，以及澳洲央行將在本周發布政策會議紀要，這些或多或少有點影響，但真正掌控全局「做主」的還是美中日這全球前三大經濟體的央行。

本周重要經濟事件如下（台北時間）：

周二（9/20）日本將發布8月通膨率，澳洲央行發布會議紀要，中國人行發布利率決議。

周四（9/22）聯準會發布利率決議、FOMC經濟與利率預測。巴西、日本、英國、台灣央行發布利率決議。