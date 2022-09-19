新竹范姓男子利用女同居人17歲的女兒有智能障礙，他以要揭露少女抽菸之事為條件，脅迫少女與他性交，事後給她300元，最高法院駁回范男的上訴，斥責他犯後亦未知所悔改，一昧否認犯行，依用脅迫方法使少年為有對價之性交行為判刑7年6月確定。

被害少女因輕度智能障礙而領有殘障手冊，范男無意間發現她女有抽菸之行為，竟以不向少女母親揭露少女抽菸之事為條件，脅迫少女與他為性交行為，且如果與他為性交行為，將給付少女300元作為性交之代價。

2020年9月間，范男利用住處內只剩他與少女獨處，逕自進入少女房間內，要求少女脫去衣物與他性交，少女因害怕抽菸之事遭母親知悉而不敢反抗，後來少女因無法忍受范男之行為離家出走，將離家原因告訴她母親，檢方偵結後將范男起訴。

台灣高等法院斥責范男為滿足性慾對被害少女強制性交行為，影響少女之健全發展，且他一再表示少女對他誣陷，塑造她習於說謊之形象，無異使她除承受遭受性侵之傷害外，尚須承擔說謊、誣陷之汙名，將范男判刑7年6月，他提上訴，遭最高法院駁回確定。