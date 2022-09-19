香港財政司司長陳茂波18日預估2022至23財政年度將出現赤字超過1000億元（港幣，下同，約合新台幣3996億元），較今年初財政預算案的估算高出一倍，為歷年第二高，表示香港財政儲備或會降至8000億元邊緣。

陳茂波預估未來數季的經濟環境仍然嚴峻，認為改善經濟的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往返的便捷更是恢復經濟動力的核心所在，推動疫苗接種能讓港府更大空間爭取經濟活動和對外往返恢復正常。

香港《星島日報》引述陳茂波題為「穩慎理財 進退有度」的網誌，指出港府的收入將不如預期，股票和樓市疲弱，或使今年印花稅收入比預期少約三分之一，今年4至8月分港股平均每日成交額1170億元，較去年同期少26％；而今年度前4個月的住宅樓房成交量亦減少37％，今年度前5個月的地價收入為172億元，與全年度預算收入1200億元相差甚遠。經營環境困難的情況下，今年財政年度的利得稅及薪俸稅稅收也將較年初時的估算低。

陳茂波預料，2022至23財政年度將出現超過1000億元赤字，較今年初財政預算案的563億元估算高出一倍，為歷年第二高，僅次於前年2325億元赤字的歷史紀錄，意味香港財政儲備或會降至8000億元邊緣；倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，則上述赤字情況將更為嚴重。

港府收入減少的同時，開支卻顯著增大，當局一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響。陳茂波指出，包含年初預算案中總額逾1700億元的逆周期措施，已使今年財政年度估計出現超過560億元赤字，但這數字並未包括其後推出、達430億元的「2022保就業」計畫，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

陳茂波預估未來數季的經濟環境仍然嚴峻，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市場注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。他表示，如何善用公帑，支援基層市民及社會民生，以穩住社會大局是短中期的首要任務之一。

陳茂波最後指出，經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往返的便捷更是恢復經濟動力的核心所在，他指港府大力推動疫苗接種，是要築牢防疫屏障，為最有效保護自己及保障親友健康的方法，並讓當局有更大空間爭取經濟活動和對外往返恢復正常，保障市民生計，促進香港經濟有力增長。