集保結算所主辦的「111學年度（第8屆）大專生金融就業公益專班」9月17日於全國北、中、南、東區9所大學9個專班同步開課，本年度公益專班共有來自34所大專校院493位應屆畢業生參加，金管會黃天牧主委特別錄製線上開訓影片，於開訓當日9所專班同步播放，勉勵全體受訓學員要有始有終，憑藉所學考取金融證照，開啟金融圓夢之鑰。

黃天牧主委強調，「大專生金融就業公益專班」理論與實務兼具，有最好的師資，提供專業的金融宴饗，能充實學員金融知識，也提及人生不同的階段都與金融業密不可分，而這些金融知識都是幫助實現對這塊土地夢想的好藍圖，透過專班學會一技之長，無論未來是否在金融業就業服務，皆能提升自我價值，期勉學員要把握學習的好機會，未來善用金融知識，積極打造更美好的社會。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所長期致力推動ESG，落實普惠金融，希望透過金融業的核心能力，為共創美好社會，盡一份心力。自104學年度起，集保結算所邀請相關周邊單位，針對家庭經濟較弱勢的大專生，辦理金融公益專班，今年已經第8屆，過去已有3,012名學員順利結業，輔導考取金融證照逾萬張，結訓後更提供金融就業媒合，以提升學員就業競爭力。

「111學年度（第8屆）大專生金融就業公益專班」課程期間自111年9月至112年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。專班亦規劃相關防疫作業指引，適時啟動遠距視訊上課等措施，主辦單位貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助。另外，為使課程不受疫情影響，並培養學生數位學習力，今年特別於東部地區開辦數位學習實驗專班，打造不受時空限制的學習環境。

德蕾莎修女說過：「愛的種子必須親手撒出，而且一次只有一粒。」金融周邊單位將持續與核心學校緊密合作，運用業界與學界的人才與資源，協助每位學員強化金融專業，翻轉人生，一粒一粒撒出愛的種子。