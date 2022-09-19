等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

台東池上昨（18）日14時44分發生芮氏規模6.8強震，全台各地皆出現災情，而台東縣府團隊昨為了跟總統蔡英文開會，在災害應變中心枯等2小時，最後蔡念完稿就直接離開，引發各界議論。對此，國民黨立委賴士葆怒轟，中央大官連救災也分顏色，實在太殘忍。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今凌晨在臉書表示，昨接到中央指示，稱蔡英文將與大家進行線上會議，團隊因此留在台東的災害應變中心，不料一等就是2個小時，最後蔡和行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇僅講一些勉勵的話，照稿念完後就直接離開。

「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議！」余明勳直言，看不出國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷在哪，更質疑是否因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率；台東縣長饒慶鈴也留言感嘆，「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

賴士葆今於臉書砲轟，昨日強震造成多處重災，蔡英文、蘇貞昌、徐國勇等人與藍營執政的台東縣府開會，讓官員枯等2小時，最後念完稿就離席，「這些中央大官冷血冷漠到救災也分顏色，對非綠執政縣市就是來打個卡虛應故事，沒有悲憫的心腸，太殘忍了！」

引起爭議後，蔡英文今日接見「世界警察消防運動會」代表團時說，因為工作人員忙碌的關係而溝通不足，導致連線作業有疏失，沒能與花蓮、台東兩位縣長及救災團隊溝通，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」