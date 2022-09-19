每個人的個性不同，處事態度也會有所不一，有些人獨立自主，有些人則天生沒安全感，特別需要別人照顧。命理專欄《旺好運》分析，生肖屬牛、兔、雞、豬者依賴心極強，總想靠著別人讓自己輕鬆一點。

▍生肖牛

屬牛的人很害怕失去，常沒安全感，所以他們對待每件事情都會很謹慎，對於自己重視的人事物更想要牢牢抓緊，因此遇到問題他們多會參考別人意見、依賴他人。

▍生肖兔

屬兔的人雖然不至於懶惰，但當自身能力到達極限時，他們腦海裡就會萌生「不想努力了」的念頭，希望能夠依靠別人，更認為如果可以靠別人的力量把事情完成，那可就輕鬆多了。

▍生肖雞

屬雞的人看似對任何事情都滿不在乎，但面對問題時，他們總會感到緊張不安，需要身邊的人給予幫助。

▍生肖豬

屬豬的人天生喜歡依賴別人，面對任何問題都不想自己做決定，認為這樣比較沒有壓力，如果有人願意讓他們依靠的話，他們絕對會舉雙手贊成，完全不想踏出舒適圈。