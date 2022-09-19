土耳其語（Türk），其實在漢語中，就是來自中國匈奴一支「突厥」的名稱；顧名思義，土國與中國自然是跑不了「關係」的。沒錯，13世紀原生存於中國新疆阿爾泰山南北麓的「東突厥」，受到蒙古西征影響，一路向西「逃竄」；近二百年後，竟也成為一支勁旅，且「陰錯陽差」於公元1453年，在年僅21歲的穆罕默德二世率領下，攻陷了君士坦丁堡，建立了土耳其近五百年的輝煌帝國，號稱「鄂圖曼土耳其帝國」。

說起土耳其的歷史，那可是淵源流長的令人「眼花撩亂」；且說公元前6世紀，今土耳其為波斯所征服，古代世界七大奇蹟之一的「摩索拉斯王陵墓」即源於這一時期；當時首都名「拜占庭」，隨歷史遷移，於公元330年為君士坦丁大帝重建並更名爲「君士坦丁堡」，且在此後的近十六個世紀內，先後成為羅馬帝國、拜占庭帝國、拉丁帝國和鄂圖曼帝國的帝國首都；並在1453年由鄂圖曼帝國征服該城之後，把它更名爲現今的「伊斯坦堡」。

今日土耳其疆域，自然不及鼎盛時期橫跨歐亞非三洲的盛世，但還是足足有台灣的22倍大，人口近8千萬；北臨黑海，南濱地中海，西倚愛琴海，東與西亞接壤；境內劃分以伊斯坦堡為首的馬爾馬拉海地帶、北部黑海皺摺帶、中央安納托利亞區、東安納托利亞區、東南安納托利亞區、南部地中海區皺摺帶、西部愛琴海等七個區域；可算是一個人文薈萃，宗教虔信，建築奇特，地緣廣闊，景觀綺麗，歷史豐富，遺址眾多的旅遊勝地。

我及家人曾於1998年，以自助旅行方式，暢遊了土國的「伊斯坦堡」及第四大城「布爾莎」；但因時間受限，對於保有鄂圖曼傳統建築風情的「蕃紅花城」，潔白溫泉之鄉的「綿花堡」，荷馬筆下充滿激昂史實的「特洛伊」，獨特全球地下之城的「卡帕多奇亞」，伊斯蘭「旋轉舞」啟蒙地，也是歐洲最古老之一的驛站「孔亞」，及世界最大希臘羅馬古城「艾菲索斯」，卻都是在20年後的2017年，才以跟團的方式，彌補當年旅遊疏漏的遺珠之憾！

兩度踏上土國斯地，得以俯瞰博斯普魯斯海峽的「驚濤駭浪」，目睹近八千年的古希臘「遺址滄桑」，聆聽地中海那遙遠古代的「文明迴聲」，冥想那千年東方絲路及雄偉山川的「鐵騎奔騰」，凜然那浩浩呼，平沙無垠的「蒼茫穹漠」，親臨那風華與殺戮交錯千年的「伊斯蘭國」；今起，且僅以行旅記敘數篇，與尚未及前往旅覽的朋友，一起來分享探索這個中國曾經的「揮鞭之境」！

作者為退役上校

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