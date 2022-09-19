美國拜登總統18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60 minutes」專訪明確表明，如果中國發動攻擊美軍將協防台灣。外交部今天對於拜登重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾表示誠摯感謝，並強調，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

拜登在專訪表示，美國對捍衛台灣具有承諾，台灣就其獨立做出自主判斷，我們不鼓勵台灣獨立，「這是他們自己的決定（that's their decision）」；拜登並表示「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。

白宮官員事後表示美國對台政策不變，並重申依據《台灣關係法》（TRA）提供台灣所需防衛能力。對於拜登總統再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部表示誠摯感謝。

外交部發言人歐江安指出，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成「七大工業國集團」（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，她說，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。