蔡英文總統（中）昨指示4項工作重點，全力救災，但因未與花、東連線會議，讓兩地縣府團隊枯等，引來批評。（鄭任南攝）

等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

台東縣池上鄉18日發生規模6.8淺層地震，花東多地傳出災情，蔡英文總統昨晚前往中央災害應變中心視察，原定與花、東進行線上會議，卻念完稿後快閃，讓兩縣府團隊錯愕枯等，對此內政部消防署出面扛責，表示幕僚單位未妥善安排連線會議，會確實檢討改進。

蔡英文昨晚偕行政院長蘇貞昌至中央災害應變中心視察「0918地震工作會報」，指示4項工作重點；蘇貞昌也表示今天上午會與內政部長徐國勇、交通部長王國材到現場關心及勘災，並請各部會針對各災損迅速搶救，給予災民最大照顧，中央將全力支持所需經費。

不過花、東縣府災害應變中心昨晚都接獲中央指示，要留待與中央連線，進行線上會議，但最後等到晚間8時30分，中央會議結束，中央都沒和地方連線，讓兩地行政單位枯等兩小時，蔡英文念稿後就快閃，引發不滿。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳在臉書上痛批，參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議，直言「真不知道這場會議有什麼意義」，花蓮縣長徐榛蔚也表示相當遺憾，並對中央對地方的重視感到不解。

輿論炸鍋，消防署今早也緊急發出聲明滅火，表示在會議之前，就有和花、東建立視訊連線，但在會中消防署幕僚單位並未妥善安排蔡、蘇兩人與地方政府視訊，造成誤解，是作業上的疏失，將確實檢討改進。

消防署說，要誠摯地對於未能妥善安排連線致上歉意，也強調蔡英文總統及蘇貞昌已充分掌握地方災損及救援情形，下令中央部會全力支援救災需求，消防署會秉持中央與地方救災應變一條心，全力予以支援協助，並妥慎協助後續復原工作。