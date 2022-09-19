台中澄清醫院中港院區日前舉辦免費「全民超音波檢查」活動，未料195位民眾受檢，肝臟有異常竟高達77.9％，有6人疑似罹肝癌，且91位有脂肪肝現象，更佔了59.8％。澄清醫院胃腸肝膽科醫師李政祺表示，當脂肪肝轉為脂肪肝炎，如果未及時治療，恐會演變成肝硬化，甚至有肝癌的風險，呼籲成年民眾最好每年接受一次含腹部超音波的健檢。

這次「全民超音波檢查」活動，該院一共做了195人的腹部超音波，發現有異常者高達152人（約佔77.9％），其中疑似肝癌（6人）、肝實質病變（9人）、良性肝腫瘤（36人）、膽息肉（11人）、脾腫大（3人）等，進一步安排就醫診治。值得注意的是，有91位受檢民眾有脂肪肝，佔所有異常人數比率高達59.8％。

李政祺指出，從平常腹超檢查數據統計來看，患有脂肪肝的異常總人數，等於是十個人之中，就有兩人有脂肪肝，因肝炎初期多數不會自覺症狀，當脂肪肝轉為脂肪肝炎，若未及時治療檢查，便有成為肝硬化，甚至演變為肝癌的風險，特別是患有肥胖、糖尿病、血脂異常，以及代謝症候群等疾患者更容易有脂肪肝，而B、C肝患者本來就是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤1次超音波及血液胎兒蛋白檢查，不可不慎。

澄清醫院癌症防治中心副主任林佩儀表示，據該院肝癌個案數統計，從2021年截至今年八月底，診斷為第3期與第4期的肝癌患者為39人，平均每一個月就有2人，所有個案目前皆在個管師追蹤下回診治療，呼籲唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。

李政祺指出，腹部超音波檢查對於照護肝、膽、腎、脾、胰等腹部重要器官，皆能快速判讀以做進一步檢查，平日民眾保護肝臟，避免脂肪肝找上身，要遵循四不一多的健康守則：不熬夜、不暴飲暴食、不吸菸、不嗜酒、多攝取天然且新鮮食物及蔬果，配合適度運動、減少過重及肥胖。若常感疲倦、食慾下降、經常全身無力、腹脹或上腹部有壓迫的悶痛感，須盡快找胃腸肝膽科醫師診治。