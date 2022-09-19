美國政府未來將禁止美製高階AI晶片銷售至大陸，包括輝達A100晶片、輝達即將推出的H100 晶片，以及包含這些晶片的DGX系統等都在銷售限制範圍內，傳出在美國管制令生效前，輝達近期對台積電下急單，有望挹注台積電第四季營收。
根據經濟日報報導，傳出輝達為因應美國出口管制政策等不確定因素，近期對台積電以「超級急件」方式下訂單，交貨期從原本的5至6個月，縮短為2至3個月，預計最快在10月底至11月初開始交貨。不過針對相關消息，雙方皆表示不評論市場傳聞。
美國8月底出手限制包括輝達在內的高階產品輸入大陸，在市場投下震撼彈，美國隨後決定給予大廠一年緩衝期，輝達證實，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。法人指出，輝達重獲出貨許可，該事件對台積電已幾乎沒有影響。
台積電雖傳出有輝達急單利多，但今(19)日股價下跌4元來到468元。受到國際市場震盪影響，台積電在15日除息、每股配發2.75元現金後，至今仍陷入貼息狀態，終止連5度秒填息紀錄。
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