位於板橋區的江翠北重劃區開發初期指標建案開價只有4字頭上下，主打「新屋比舊屋便宜」的賣點，備受市場關注，吸引了大量建商和購屋民眾插旗。不過近日市面上卻傳出江翠北側重劃區新建案開價驚現8字頭的資訊，一度引發大眾熱議。

對此，東森房屋板橋華江一路加盟店店長胡維均指出，目前江翠北側重劃區的單價仍普遍落在5~6字頭，且主打中小坪數的剛需產品、套房產品，總價1,900萬左右即可入手二房含車位的新房，與雙北其他蛋黃區相比，CP值相當不錯，近年來吸引了不少單身族、首購族、新婚族的目光。 胡維均指出，江翠北側重劃區房價的走高有其基本面的原因。首先，從大環境來看，近年來在全球QE、低利率、物價上漲帶動買房抗通膨等利多因素的帶動下，全台房市一片火熱，江翠北側重劃區自然也不例外。再者，江翠北側重劃區的基礎機能與其他新興重劃區相比，也較為完善。

江翠北側重劃區不僅可以共享周邊舊市區的生活機能，而且該區與台北萬華只有一橋之隔，周邊還設有捷運板南線、環狀線，聯外交通相對便利。此外，江翠北側重劃區還坐擁雙北精華區少有的水岸綠地景觀，街道規劃整齊，江翠北側重劃區憑藉優越的居住環境，一躍成為市場上的交易熱門。 胡維均認為，雖然今年以來受種種房市黑天鵝的干擾，短線內房市交易熱度難免會有小幅波動，但受惠於得天獨厚的地段優勢，江翠北側重劃區仍具有長線保護短線的特點，預估隨著區域生活機能的完善及大眾居住觀念的轉變，區域房價仍有走揚的空間，看好區域長期發展或有自住需求的民眾不妨提前卡位。

胡維均指出，江翠北側重劃區的A~C區，房價相對親民，目前平均房價仍落在5~6字頭，但鄰近殯儀館這一嫌惡設施，房價上漲存在抗性，購屋民眾需要注意。G區，開發時間相對較晚，又鄰近工廠廠房，目前房價約為每坪50~65萬之間。

而DEF區，與台北市、捷運站的距離較近，是目前推案量最大的區塊，也是房價最看好的區域，目前此區塊不少建案已經站上6~7字頭，未來伴隨文中國小、大型商場的進駐，相信區域房價仍有攀高的可能。