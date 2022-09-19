張立昂上柴智屏網路節目。（群星瑞智提供）

張立昂上柴智屏網路節目。（群星瑞智提供）

繼網紅「美麗本人」和王彩樺後，「滾筒女神」柴智屏（柴姐）的網路節目《柴姐叫我滾》這回請到旗下藝人張立昂來一起滾，柴智屏盛讚張立昂是公司裡「最具養生知識性的一個藝人，相關事情他都知道」；張立昂則謙稱是因為自己「體弱多病又怕冷」，還在節目中分享自己斷食的好處。

一身藍白運動服的張立昂，來到老闆柴智屏的「柴姐柴知道」頻道，一開場就放下偶包上演「多爾滾」的綜藝橋段搞笑，他在老闆面前展現乖巧表示：「柴姐叫我滾，所以妳叫我滾哪裡，我就滾哪裡。」兩人邊聊邊做滾筒運動，從臀部滾到小腿前側，當張立昂滾到小腿前側的足三里穴，他感覺酸酸的，柴智屏立刻告訴他：「那表示你腸胃不好。」

柴智屏說：「他平常很愛吃又吃很多，但是如果有工作要拍戲，他可以很快瘦 下來，而且還能塑形，真是太厲害了。」 對此張立昂表示自己平常食量很好， 只是常常一下子吃很多、一下子吃很少：「因為我會斷食，胃就會縮很小，就很容易不小心吃過多造成不消化脹氣。」

近年坊間流行各種不同方式的斷食法，張立昂說很多科學研究報導跟臨床實驗 ，都能證明斷食有很多附加效果，宛如開啟身體的另一個渠道，回收體內沒有用的細胞，所以不僅可以控制體態，還能幫助排毒。他自己體驗的結果是利大於弊：「我最誇張的是身體的疤痕慢慢變淡，沒有那麼凸。」他坦言斷食很辛苦，過程只能喝水，但是想到它的好處，就希望自己可以每個月斷食一次，至於剛接觸的人，他建議可以從現在很多人在做的「168」開始。

柴智屏不忘請張立昂分享什麼樣的健康食品是他每天都要吃的？他的答案很簡單：「就是水，要多喝水。」對於維他命種類繁多，很困擾該怎麼吃的朋友，他認為可以去做一些基本的檢查，透過簡單的驗血就能知道自己比較缺少哪一種維生素。

前陣子社群媒體很盛行「＃令人意外的10個point」的主題標籤，節目尾聲，兩 人也交換自己令人意外的point；張立昂說：「我健身，我吃香蕉，但我非常討厭香蕉，可是香蕉煎餅可以。我看起來像是個早睡早起的人，但我其實都睡不 著也起不來。」柴智屏則說：「大家看我很瘦，可是我的體脂肪很高。」《柴 姐叫我滾》每周一晚上8點在「柴姐才知道」YT 、IG 、FB上架最新一集。