民進黨桃園市黨部上周於選務會議中，要求所有議員候選人大動員，在總統蔡英文將參加的鄭運鵬授旗大會上，北桃每人至少動員5台遊覽車、南桃至少2部遊覽車，每車補助8000元、便當上限100元，還白紙黑字以便箋方式發放給在場候選人，便箋近日流出，藍營痛批民進黨挾著中央、地方資源輔選，辦造勢、請客吃飯，如今辦一場授旗大會資源滿滿，「民進黨是不是不灑幣就不會選舉！」鄭運鵬競辦對此表示，是考量長輩安全才統一辦理。

一張署名「鄭運鵬競選總部便箋」的紙張，內容寫著鄭運鵬9月24日「運轉桃園-勝利啟航」授旗大會「總統場」，活動時間是當天晚間6時30分到8時30分，遊覽車報到時間是下午5時30分到6時30分，地點在春日路與光明東路口的競總預定地。內容除白紙黑字要求「動員民眾」參加，還有動員額度北桃至少5部、南桃至少2部遊覽車，每車須坐滿40人，並有補助費用每車8000元，並指要附上車輛報到單、照片2張及收據或發票，抬頭要寫2022鄭運鵬市長辦公室，以利核銷向市黨部請款。

民進黨桃園市黨部大撒幣，要求議員參選人大動員，每車補助8000元。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨桃園市議員參選人凌濤痛批，民進黨繼黑函塞爆鄉親信箱奧步後，又挾著中央、地方資源輔選，辦造勢、請客吃飯，如今辦一場授旗大會，竟然還補助每一台遊覽車8000元買便當加油錢，真的是資源滿滿，「民進黨是不是不灑幣就不會選舉」。

凌濤表示，民進黨在「換堅」之前，桃園市長鄭文燦冒著違反防疫規定，在市長官邸宴客輔選，之後提名鄭運鵬，鄭文燦更把「行政中立」完全拋在腦後，從早到晚都在跑選舉行程，還下重本撒抹黑文宣掛看板。

凌濤強調，相較之下藍營雖然缺乏豐厚資源，但穩健提出市政願景、勤跑基層，爭取民眾支持，反觀民進黨台北市長候選人陳時中團隊屢屢出包、桃園則是護航誠信品格有問題的候選人、摸黑招數通通出籠，凌濤喊話：「鄭文燦大灑幣跟烏賊戰也抵抗不了桃園市民想要改變的盼望！」

凌濤痛批，民進黨桃園市共提名32名參選人，每人2至5台車、每車8000元，至少要花近百萬，全由民進黨桃園市黨部埋單，輔以周末每份18頁的黑函、印刷成本至少50元起跳，桃園區、中壢區每區各發放1萬份，鄭運鵬輔選成本之高令人瞠目結舌。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，由於在地鄉親參與的意願踴躍，過往經驗人數爆場，考量各區長輩的交通安全，並降低對會場周邊的停車及行車影響，故採取統一的交通安排。黃韋鈞指出，桃園幅員遼闊，任何活動包括選舉，自然要更體恤鄉親的需要，並兼顧公共安全，國民黨用政治口水或發動側翼抹黑鄉親的民主參與，大可不必。