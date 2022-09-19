近日地牛持續翻身，高雄市湖內區養殖虱目魚的業者發現不少虱目魚跳出魚塭，湖內區農會總幹事曾國順19日說，魚跟人類一樣，也會害怕，因為地震而想跳出水池。高雄市海洋局表示，相關災損還要統計。

日前網路傳出有大批虱目魚跳出魚塭的短片，經查為台東關山地區的養殖業者，大批虱目魚跳上池子邊的馬路上。學者表示，虱目魚屬於比較容易被驚嚇的魚，相對的，石斑魚屬於底棲魚類，比較穩定，較不受淺層地震影響。

曾國順表示，高雄市屬於湖內區虱目魚養殖戶受損較為嚴重，少則100至200尾虱目魚跳出池子，多則上千尾虱目魚跳出而死亡，得視養殖面積而定。除非養殖戶住在池子邊剛好發現，趕緊將虱目魚丟回池子內，不然，虱目魚一旦跳出池子通常就死亡了。

文山伯認為，虱目魚是比較活躍的魚種，如果1公頃的養殖面積控制在1.5萬台斤以內是比較不會受到噪音或地震驚嚇，但近來養殖技術提升，且一些養殖業者都養殖到1公頃3萬台斤以上，因為密度高，所以碰到地震就會比較容易跳出池子。他在彌陀養虱目魚，較不受影響。

海洋局說，9月17至18日地震，海洋局已經請魚塭查報員、各區漁會及公所查詢了解養殖災情狀況，截至今（19）日統計，目前尚無民眾申報災損的情況。根據魚塭查報員陸續查詢回報，目前阿蓮、梓官、茄萣及湖內等部分養殖戶虱目魚受到驚嚇零星跳出，約為數十隻魚以內，約10至50尾不等。