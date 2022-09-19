2022全球能源轉型高層論壇氫能分論壇18日在北京召開。中國工程院院士、中國工程院原副院長干勇表示，保守估計，2050年氫在大陸終端能源體系中的占比可達10％，2060年占比將約15％。作為能源戰略的重要組成部分，氫能將納入大陸終端能源體系，與電力協同互補，共同成為終端能源體系的消費主體，帶動形成10兆元（人民幣，下同）級別的新興產業規模。

據《上海證券報》引述澳洲技術科學與工程院院士、新南威爾斯大學教授甄崇禮說，從全球來看，近來各國支持政策加速發布，氫能逐漸成為全球競合的「新賽道」。根據國際能源署（IEA）2050年淨零排放目標，氫能將被廣泛應用在多個能源部門，並要提高到目前應用水準的6倍以上。

在北汽福田汽車業務副總裁、智藍新能源總裁秦志東看來，全球氫能產業處於初期示範和商業模式探索階段，預計2030年後，將進入商業化階段。他說大陸氫能產業鏈已初具雛形，處於規模化前夕，並從制氫到儲運，再到應用，已經初步形成較完整的產業鏈條。

不過，作為正處起步階段的新興產業，大陸氫能的發展仍然面臨諸多需要解決的問題。

有研科技集團首席專家、國家有色金屬新能源材料與製品工程技術研究中心主任蔣利軍認為，經濟可持續發展應是氫能產業健康發展的關注重點，「應該制定相關政策，鼓勵發展可能較快實現經濟可持續發展的3個應用方向，包含資源地綠氫＋化工就近利用、工業園區風光氫儲微網供能、工業園和物流園綠氫叉車。」