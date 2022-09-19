第25屆京台科技論壇今天（19日）在北京開幕。（藍孝威攝）

第25屆京台科技論壇今天（19日）在北京開幕。大陸國台辦主任劉結一致詞時表示，京台科技論壇走過25年的歷程，見證了兩岸同胞企業促進交流合作、深化融合發展的成效，是台胞台企參與大陸首都北京建設的重要平台；大陸堅持踐行兩岸一家親理念，將為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇和同等待遇，讓大家融得進、發展好。

劉結一表示，25年來，京台科技論壇圍繞促進兩岸經濟科技合作主題，加強科技引領、創新示範，推動京台兩地在高科技產業、先進製造業、現代服務業的領域取得豐碩合作成果。京台科技論壇走過的歷程，見證了兩岸同胞企業促進交流合作、深化融合發展的成效，是率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，廣大台灣同胞為祖國發展作出積極貢獻的生動縮影。

劉結一表示，進入新時代，大陸經濟快速發展、社會長期穩定的兩大奇跡，為廣大台胞台企趁勢而上，在融合發展中收穫更大利益福祉，提供了重要保障和強勁推力。本屆論壇圍繞探索新路徑、融入新發展、共享新成果主題，舉辦系列活動，在新起點上推動京台合作取得新成果，具有積極意義和示範效應。

劉結一表示，創新在現代化建設全局中處於核心地位，科技自立自強是大陸國家發展的戰略支撐。大陸深入實施科教興國戰略、創新驅動發展戰略，加快建設科技強國，走出一條從人才強、科技強到產業強，經濟強國家強的成功道路。

劉結一表示，在大陸的台胞台企，既是大陸發展的參與者、親歷者、也是受益者。大陸將貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、推動高質量發展，持續為廣大台胞台企開闢出廣闊的發展空間。廣大台胞台企進一步融入大陸國內大循環、雙循環，必將使發展道路更寬，發展質量更高，發展後勁更足，發展收穫更實。

劉結一承諾，大陸堅持踐行兩岸一家親理念，將為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇和同等待遇，讓大家融得進發展好。

劉結一表示，下個月中國共產黨第二十次全國代表大會將在北京召開，這是全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻，召開的一次十分重要的大會。二十大將全面總結新時代以來，堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗，深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程黨和國家事業發展新要求，人民群眾新期盼、新期待，制定行動綱領和大政方針，繼續統籌推進五位一體總體佈局，協調推進四個全面戰略佈局，繼續紮實推進全體人民共同富裕，必將為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興指明前進方向，注入強大動力。

劉結一呼籲，廣大台灣同胞是中華民族的成員，民族復興、國家強盛與台胞前途命運息息相關。兩岸同胞要攜手同心，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。不久前大陸政府發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，全面總結通過堅定不移推進祖國完全統一的奮鬥歷程，系統闡明新時代新征程，推進祖國統一的大政方針和明確昭示祖國統一的歷史大勢，清晰指明和平統一的光明前景。大陸有爭取和平統一的足夠耐心，更有捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。

劉結一指出，當前台海形勢更加複雜嚴峻，根源是民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，一些外部勢力變本加厲打台灣牌，這些惡劣行徑只會給台灣同胞帶來禍害，勢必把台灣推向災難深淵。中華民族偉大復興的進程不可逆轉，實現祖國完全統一的大勢浩浩蕩蕩，無論外部勢力以台制華，還是台獨勢力謀獨挑釁都不可能得逞，注定以徹底失敗告終。

劉結一呼籲，廣大台灣同胞要明是非、觀大勢，持大義，看清自身前途利益所在，站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極投身實現中華民族偉大復興和祖國完全統一的事業。

最後，對於近日台東和花蓮地震造成死傷與損失，劉結一再度致上慰問，向遇難人員家屬表示哀悼，向受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。