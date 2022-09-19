教育部表示，到今天上午10時止，9月17日、18日的連續兩天地震共造成148校受損，初估初估災損金額計2267萬餘元。以校數區分，高雄市45校受損最多，其次是花蓮縣37校及台東縣21校。

教育部表示，受損的148校中，包括台北市3校、新北市4校、宜蘭縣2校、新竹市1校、新竹縣2校、桃園市2校、苗栗縣2校、臺中市4校、彰化縣1校、南投縣2校、嘉義縣4校、雲林縣2校、臺南市6校、高雄市45校、屏東縣10校、台東縣21校、花蓮縣37校。

以縣市損失金額區分，台東縣學校災損939萬元最多，其次是高雄市557萬元、花蓮縣554萬元。若以學校區分，台東縣國立關山高中災損795萬元最多，其次是高雄國立鳳山商工300萬元，第3高則是花蓮縣吳江國小232萬元。

教育部表示，台東縣國立關山工商電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、及天花板損壞等；高雄市國立鳳山商工則是體育館三樓內部南北牆面損壞；花蓮縣吳江國小地板嚴重龜裂、電梯、走廊柱、伸縮縫毀損、水塔毀損。