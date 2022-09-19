111年地方公職人員選舉在即，為端正選風及淨化社會治安，確保年底九合一地方選舉順利，士林地方檢察署今（19）日由檢察長繆卓然率同主任檢察官王碩志、主任檢察官周芝君等至汐止警分局聯合訪視，就歷次選舉實務、法令適用及個案向各所、隊外勤單位主管、業務承辦人說明，並從分局歷次選舉缺失指導查賄制暴的工作重點。

新北市警察局副局長劉崇智也到場陪同，表示選舉是民主國家表達民意的國家大事，警察一定會全力配合檢方查察賄選，不允許任何不法手段及勢力干擾選舉，全面淨化選舉風氣，維護選舉安全及公正。

分局長林詮峰表示，汐止區登記參選候選 汐止人市議員6位、居住本轄山地原住民議員1位、里長83位，選前秩序尚稱平穩，選舉期間汐止分局除堅守行政中立外，就轄內遇有選舉各項治安狀況，絕對依法究辦，嚴防各類事件影響社會治安及選情，也呼籲市民秉持堅定全民反賄選，才能建立共同維持乾淨選舉的共識，再此呼籲市眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向警方報案，共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能目標。