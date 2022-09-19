俄烏戰爭爆發後，歐洲對俄羅斯發動經濟制裁，但也苦吞能源供應不足、通膨快速飆升的嚴重後遺症，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）坦言，從這場戰爭得到的教訓，我們應該聽取那些了解普丁的人的意見，包括來自歐盟內部、非歐盟國家甚至是俄羅斯異議人士的提醒。

Business insider報導，馮德萊恩上周發表談話時再次提到俄烏戰爭，她坦言，歐盟應該聽取各界關於普丁的警告，更特別提到來自俄羅斯國內的聲音，並向多年以來與俄羅斯當局持不同政治立場，最後遭到暗殺的名記者Anna Politkovskaya致敬。

馮德萊恩表示，「這場戰爭的一個教訓是，我們應該聽取了解普丁的人提供的意見，他們多年以來一直提醒我們，普丁不會停下腳步與野心。」

報導提到，俄烏戰爭是歐洲在第二次世界大戰後最大規模的軍事行動，面對烏克蘭日益親歐的傾向，普丁過去幾年曾多次強調烏克蘭與俄羅斯是同一個民族，這讓包括大西洋理事會在內的智庫警告，普丁擁有俄羅斯帝國的野心。

最終，普丁在今年初正式展開行動，歐洲被牽涉其中，甚至因能源問題成為主要戰爭受害者之一，歐洲希望全面降低對俄羅斯能源的依賴，但過程相當難熬，戰爭前，歐洲高達4成的天然氣與超過5成的原油進口。