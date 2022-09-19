日本男星東出昌大在2015年與女星渡邊杏結婚後，原本是人人稱羨的螢幕夫妻檔，不料東出昌大卻在2020年與女星唐田英里佳爆出婚外情，讓渡邊杏心死離婚獨立撫養3名子女，並打算搬離日本移居法國。而東出昌大離婚後雖沒有退出演藝圈，但人氣大不如前，近日更傳出他為了生存，不惜低價演出新戲，還向同劇演員透露超慘現況。

根據日本媒體的綜合報導，東出昌大自從爆出婚外情、離婚不給贍養費、拍戲期間帶新女友回飯店共度春宵等一連串負面消息後，東出昌大便成為人人喊打的過街老鼠，人氣也一落千丈，即使他仍厚著臉皮出席電影《信用詐欺師：英雄篇》記者會並勤跑宣傳，仍被網友罵爆希望他退出演藝圈。

東出昌大隨後也宣布「獨立」與事務所切割，原本以為他會因此暫時消失在演藝圈一段時間，沒想到近日卻被媒體拍到現身電影《福田村事件》的拍攝現場，只見他皮膚黝黑、臉上滿是鬍渣與黑漬，身上僅穿著一件肚兜及寬鬆的褲子，模樣看起來相當狼狽。根據圈內人士爆料，東出昌大從8月份開始便住在關西地區拍片，即使出演費用僅有幾10萬日幣，是之前在事務所時的一半不到他仍接演。

另外，圈內人士還爆料，東出昌大在京都居住期間還曾多次邀請同劇演員永山瑛太和其他演員回他下榻的飯店喝酒，甚至在酒店附近的超市買菜，大方宴請演員們，讓他在劇組中獲得不錯的人緣，但他也向同劇演員透露「幾乎見不到孩子相當寂寞」的真實心聲，讓酒會瞬間變成安慰大會。

但網友看到報導後卻不太領情，忍不住酸他「見不到孩子自作孽啊」、「真的很猥瑣，少蹭杏」、「自己造的孽自己受」、「只能說活該」、「他怎麼好意思賣慘，杏還自己養3個孩子」、「竟然還有戲可拍」再度造成話題。