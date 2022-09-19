凱基銀行繼今年3月引進Visa即時風險偵測授權服務「詐欺預防系統」後，再度導入Mastercard 的「決策智能偵測模型系統」。透過兩大國際發卡組織跨境詐欺交易的偵測系統，能在原來基礎上再提升信用卡偵測盜刷的準確度，也是本土銀行中，唯一具備完整的全球AI防盜刷系統的銀行。

根據聯合信用卡處理中心統計，2021年全臺發卡銀行的盜刷詐欺總金額，跨境非面對面的詐欺交易佔比超過95％。

凱基銀行個金授信管理處副總經理葉慶信指出，臺灣大多數發卡銀行的詐欺偵測系統，多以規則式系統為設計架構，通常是靠固定規則來偵測交易異常行為，但面對國際變化多端且不斷演進的盜刷模式，在偵測參數的調整上往往落後或缺乏彈性；此外，若遇到短期密集的攻擊，若無完整資料庫比對及精準的判斷，可能會產生大量的異常名單，其中假警報比率過高，也降低正常信用卡交易的核准率，反而影響客戶體驗及客戶對銀行的信賴度。

凱基銀行認為引進國際組織的全球性跨境交易異常及高風險樣態大數據資料庫，並再透過人工智慧模型的高效演算能力，動態偵測不斷翻新的詐欺犯罪行為模式，將是較有效的金融科技運用。不但大幅降低偵測的誤報率，也提高正常信用卡交易的核准率；同時，可立即在交易當下進行風險分析，並基於客戶用卡安全考量，協助客戶阻斷高風險的交易。

凱基銀行統計顯示，今年3月率先業界啟用Visa詐欺預防系統後，至今年6月為止，風險範圍內的信用卡交易核准率達86.46％，相較系統未使用時的79.91％，提高核准率超過6％。同時，凱基銀行信用卡的詐欺爭議降低超過九成，大幅降低持卡人因盜刷衍生的換卡及重新約定各項代扣繳的不便，大大提升客戶體驗，落實友善金融。