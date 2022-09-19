俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）已於昨（18）日抵達中國，將進行為期2天的訪問，期間雙方將舉行戰略安全磋商，並延續習普會所達成的協議繼續進行討論。

中國外交部表示，帕特魯舍夫在訪問期間，將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行第17輪中俄戰略安全磋商，並與中共中央政法委書記郭聲琨舉行中俄執法安全合作機制第7次會議。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯聯邦安全會議新聞處指出，雙方計劃討論俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平在會晤中所達成協議的發展問題，以及旨在進一步加強雙邊安全合作的廣泛議題。

習近平15日和普丁在烏茲別克舉行面對面會談，這是他們自俄烏戰爭爆發以來的首次會晤。

據此前報導，除了普丁之外，帕特魯舍夫是俄國最有權勢者，身處「一人之下、萬人之上」地位。俄羅斯政治決策圈中，帕特魯舍夫與普丁關係最為密切，且多年來對外堅定支持普丁決策。帕特魯舍夫曾於蘇聯時期的國家安全委員會（KGB）任職，後曾擔任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長。