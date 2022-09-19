等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

「中央官員，你的心在哪裡？」，台東連續兩天發生強震，縣府團隊18日傍晚虛耗2小時等蔡英文總統到中央災害應變中心召開線上視訊會議，總統及閣揆被批「冷血、無意義」，縣長饒慶鈴19日說，心態很重要。

饒慶鈴今天接受本報記者電話訪問時表示，花、東兩縣的縣長從18日晚間發強震後，一直到蔡總統召開視訊會議，幾乎24小時內睡不到2小時，我們的心都在災區，中央官員你的心在哪裡？心態很重要，是否有心關心花東兩縣的災情？

饒慶鈴說，縣府團隊18日下午5點半工作會議，6點前接到指令，一直等到8點，然後聽長官們的「訓示」後就結束會議，不捨的是縣府團隊這麼多人的時間，一群人在這邊「枯枯等」，卻有如被拋棄，她沒有任何的評斷，只要把這個事實去呈現，請大家公評中央的心態是什麼。

饒慶鈴說，18日大地震後，宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠都比中央官員更早打電話來關心台東災情，她在受訪時乾笑兩聲說：「一定要視訊嗎？」 ，而且會議在長官的「訓示」後就結束，讓她跟在場的各局處首長一臉錯愕，滿頭問號。