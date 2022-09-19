豐興(2015)周一(9月19日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼平盤，但廢鋼9月16日(上周五)每公噸已先跌300元，鋼筋基價本周也每公噸下跌500元，由平轉跌。型鋼產品基價則持續平盤，已連六周持平。豐興經理莊文哲說明，主要是土耳其續砍廢鋼，國際廢鋼承壓。

受到近日強震干擾，鋼鐵、水泥股相對抗跌，鋼構的中鋼構(2013)、鋼筋的威致(2028)強勢上漲4%領軍，豐興也一度受到多方青睞。而地震引發重建、修補題材，莊文哲則表態，目前尚未看到相關需求。

回顧上周9月12日盤價，波動再起，日美廢鋼轉跌，令國內盤價止漲持平、進入觀望期，上周國內鋼筋平盤，廢鋼平盤，型鋼產品平盤，廢鋼、鋼筋終止連續四周上升態勢，型鋼則連五周持平。豐興經理莊文哲上周表示，買氣方面，會等待後再出手。

本周內銷盤價轉弱，豐興廢鋼收購價每公噸至1.06萬元，鋼筋平轉跌至每公噸2.04萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從400美元續跌至每公噸385美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續跌至每公噸360元，日美報價連兩周下跌，澳洲鐵礦砂也由每公噸103.25美元轉下跌至98.1美元，持續在百元美元關卡打轉。