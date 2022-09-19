國際半導體展SEMI上周圓滿落幕，美系外資出具最新報告指出，車用半導體聚焦各界目光，看好到2030年，將占全球半導體市場的12%、上看1250億美元。

美系外資表示，今年半導體展中，車用半導體成為各界關注焦點，包括車用半導體與異質整合、自動駕駛、連接性和電氣化等大趨勢，車用半導體去年占全球半導體產值約7%，預估2030年預計將提升到12%，與此同時，對於先進製程需求也會同步看增到24%。

車用半導體持續成長，美系外資表示，車用半導體今年占整體半導體市場約7%、約420億美元，且到2030年，將占全球半導體市場的12%、上看1250億美元，年複合增長率為13%，將成為半導體中成長最快的終端應用市場。

Gartner資料指出，到2030年，每輛車的半導體含量將從2022年的600美元增長到1220美元，雖然成熟製程仍是車用半導體90%主要製程，但先進製程20奈米將顯示出強勁需求到2030年會年增24%。 除此之外，美系外資進一步，車用半導體工業未來的強勁成長將主要由自動駕駛、連接性和電氣化的大趨勢所驅動，三大趨勢也將讓矽含量價值提升。