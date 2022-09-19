年底桃園市長由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐，「四腳督」態勢引發政壇關注。今(19日)有最新一份民調資料顯示，鄭運鵬支持度達29.7％、張善政28.9％、賴香伶7.8%、鄭寶清9.1％，選情相當膠著。但批踢踢有網友認為「催票會不會太早啊」、「往反方向走，笑屎」。

綜合媒體報導指出，中華亞太菁英交流協會今公布民調結果顯示，在「一定會投票」的選民當中，鄭運鵬以34.2％超越了張善政的29.8％，但在「看好度」方面，反而是張善政的34.8％領先鄭運鵬的29.1％。台灣教授協會副會長陳俐甫對此分析，從民調可以看出來，藍綠開始歸隊，綠營選情開始有好轉信號，但張善政在看好度方面仍然佔優勢。

該民調曝光後，引發網友在批踢踢上討論，其中有人表示「藍綠開始歸隊？可是張善政之前民調30幾%耶，藍是歸去哪一隊」、「張的民調不會動，就看鵬民調漲跌就好了」、「 加分了又加分了」、「這個之前做民調蔡英文支持度七成阿...」。

該民調稱訪問時間於14日至15日進行，成功訪問1007位20歲以上有投票權的桃園市民眾，以桃園市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。