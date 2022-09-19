星宇航空持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23：59開放履歷投遞。星宇表示，隨著疫後航空業復甦，並配合機隊導入規劃及解封後市場高運量需求，歡迎具飛行潛力的人才踴躍報名，加入培訓飛航員計畫，透過專業嚴謹的訓練成為優秀的飛航員。

星宇航空將於今年底進行第四梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「筆試」、「初階面試」、「團體面試」、「飛行員潛質測試」、「甲類航空體檢」及「個人專業面試」等六階段。本梯錄取學員預計於明年第三季赴澳洲受訓，接受為期約一年的訓練，受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募3個梯次。首梯參與培訓的飛航員皆已全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛。第2梯培訓飛航員也即將完訓。而於去年11月前往澳洲受訓第3梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人，平均年齡為27歲，是星宇目前最年輕、同時也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。

星宇航空表示，今年為星宇航空機隊成長最快速的一年，第3架A330neo廣體客機於上個月底正式抵台，首架A350廣體客機將於10月完成交機，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機。