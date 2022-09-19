台股上周下跌0.15％，外資持續站在賣方，仍加碼面板股，持續調節金融股，整體持股水位跌破4成。

根據台灣證券交易所統計，上周外資累計賣超171.39億元，累計今年初至9月16日止，外資總買進金額為12兆8,374.47億元，總賣出金額為14兆37.07億元，累計賣超為1兆1,662.60億元。

外資總持有股票市值為18兆1,516.98億元新台幣，占全體上市股票市值的39.97％，較9月8日的18兆2,105.73億元新台幣，減少588.75億元。

在個股買賣超方面，面板股為主要買超個股，除了友達(2409)買超79,493張居冠外，群創(3481)居上周買超第四大，長榮航(2618)、力積電(6770)分居第二及第三，買超31,686張及29,243張。

賣超部分，金融股永豐金(2890)及中信金(2891)分別賣超75,369張及45,383張，位居賣超前兩大個股，另外，台新金(2887)、國泰金(2882)等金控股居外資賣超第四及第六，排名賣超第三為華新(1605)的23,707張。