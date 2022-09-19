台東池上6.8強震是台東49年來最大地震，氣象局表示在6.8主震前共發生73次前震，非常罕見，提醒未來3天可能出現規模5以上餘震，對此，消防署公布地震保命8招，包括：千萬不要慌亂開門逃出戶外、就近有掩蔽物，請直接躲進去、立刻趴下、掩護、穩住保護頭頸等，以及人在浴室、客廳、廚房的不同保命法。

台灣17、18日連兩天發生6.4、6.8強震，全台有感，之後也餘震不斷，據消防署地震防災準則，地震發生的時後最重要的是保護頭、頸部避免受傷，立即「趴下、掩護、穩住」，馬上躲到桌下或牆角，躲桌子下時可握住桌腳，讓人能隨著桌子移動，變成防護屏障，若是躲牆角或柱子旁，要小心家具、電器、燈具、書櫃等，別被砸到。且躲好後別往上看，以免被燈具碎片刺傷，以下是地震發生時「人在室內」的8大避難保命SOP：

1. 地震時先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。

2. 如果就近有掩蔽物，直接躲進去，例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭、頸部。但要注意牆壁上是否有潛在危險的掉落物。

3. 如果是躲在牆角或柱子旁避難時，要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃、貨架等突然掉落。

4. 地震時最重要就是保護頭、頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。

5. 躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。

6. 除非人所在位置上方剛好有潛在掉落物或物品已經開始掉落了，不然趴下後請不要再移動。

7. 如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行；爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。

8. 別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

地震時第一件事是趴下、掩護、穩住以保命。(消防署提供)

消防署指出，地震時若是在客廳、餐廳、書房，盡量躲桌子下，但玻璃桌面除外，遠離玻璃窗、易倒塌的櫥櫃、可移動的鋼琴等。假如在床上睡覺，請繼續待在床上，轉身趴下並拿枕頭保護頭、頸，慌亂起身避難可能會引發不必要的危險。

若睡覺時發生地震，立即臉部朝下趴著，拿枕頭掩護。(翻攝自消防署臉書)

如果地震時人在廁所，不要急著離開，因為廁所小，急忙衝出會發生意外，建議身體彎腰壓低，拿臉盆或雙手保護頭部，注意鏡子、架上物品是否掉落。若在浴室，則留在浴缸，貿然逃出可能有滑倒意外，放低頭部並低於浴缸邊緣，用雙手或臉盆保護頭、頸部，注意物品掉落。

圖為地震防災須知。(消防署提供)

消防署表示，若地震時在廚房，立即隨手關閉爐火，就地避難躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉爐火，請先就地避難，不要貿然衝去關閉爐火，避難的同時小心傾倒的熱湯鍋或碗盤，以免被燙傷或砸傷。