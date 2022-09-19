劉和然出席新北市獸醫師學術研討會。（新北市動保處提供）

新冠肺炎疫情期間，新北市動保處因應居家照護者飼養寵物的「醫療」及「安置」兩大需求，特別制定「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」。為感謝疫情期間獸醫師對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，新北市副市長劉和然昨（18）日出席新北市獸醫師學術研討會，並特別準備舒緩壓力「放鬆包」，感謝獸醫師們在落實防疫同時，兼顧動物福利。

新北市率先推動讓居家照護者共居寵物採用線上看診，獸醫師以視訊方式了解寵物情況，給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配等方式送達藥物，以減少獸醫從業人員接觸風險。若經獸醫師判斷需至動物醫院做進一步檢查及治療，無親友接送的飼主也可聯繫寵物友善計程車，協助載運寵物至動物醫院就診。

承大動物醫院馬祥勝獸醫師於疫情期間曾碰到飼主因確診居家隔離，家中橘貓眼睛紅腫且眼分泌物增加，十分心急向動物醫院求助，在飼主無法到現場的情況下，他緊急透過視訊看診並限時快遞寄送眼藥水，才及時避免貓咪眼睛進一步惡化並最後順利痊癒。一開始因為還不熟悉視訊看診的流程有些慌張，幸好動保處人員及時提供諮詢服務，最後才能順利完成診療，讓動物得到妥善醫療照護。

為感謝疫情期間獸醫師對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，劉和然特別出席新北市獸醫師學術研討會，特別準備舒緩壓力「放鬆包」，「放鬆包」內含療癒心靈音樂CD及龍眼花茶包，適量飲用龍眼花茶具有抗氧化、安神以及幫助睡眠的作用，幫助平時壓力大的獸醫師們放鬆身心靈。

劉和然表示，感謝疫情期間獸醫師的付出，希望獸醫師們在對居家照護寵物付出照顧關懷的同時，不忘兼顧好自身健康。獸醫師們對於劉副市長送的「放鬆包」，紛紛表示感受到副市長的貼心。