美國8月CPI年增率8.3％，核心CPI年增率6.3％，雙雙高於市場預期，通膨仍居高不下，聯準會（Fed）利率決策會議22日將公布結論，市場觀望鷹派風格訊息，由於升息的擔憂，使得短線國際股市劇烈震盪，台股也在低檔整理，盤面個股題材表現，若不確定性消除，將有機會迎來一波反彈。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台股經過今年以來大幅修正後，8月單月融資買進金額只有去年高峰時期的四分之一，根據歷史經驗，包括2002年911事件後、2009年金融風暴後、2018年中美貿易戰爆發後等時期，當單月融資買進金額乖離率觸及-50％，通常是股市相對低點，觀察低點已現，震盪後台股可望回歸合理價值。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，今年以來台股本益比急速回落，為中長期布局帶來具支撐性的評價優勢，在盤勢較為波動下，仍可趁勢追蹤業績成長相對較好的族群。電子可留意HPC半導體供應鏈、伺服器、汽車電子、網通、工業電腦等，傳產關注生技、電動腳踏車、汽車、高爾夫球頭及一般消費等概念股，擇機進場布局。