最近全台頻頻發生強震，各地都能感受劇烈搖晃，即使正在播報新聞的主播，當場遇到地震發生的瞬間，也會心慌意亂。昨(18)日TVBS美女主播周祐萱在播報新聞時遇到地震時，現場搖晃越來越大，她忍不住蹲下來喊「好可怕」，軟萌的聲音讓網友瞬間融化，但她後續敬業的表現被大批網友讚賞「太偉大了！」

主播周祐萱原本正專心播報英國女王的新聞，話說到一半，突然壓低身體，看似想要蹲下，原本沉穩的聲線突然變得嬌滴滴，忍不住喊道：「好可怕！」皺著眉頭的她一時之間消失在鏡頭，但她又馬上回到鏡頭前，馬上拿起手機確認，請同事給她最新的地震訊息，改為播報地震新聞。攝影機的畫面也帶到辦公室，每個人都繼續手邊的工作，沒有要逃難的模樣。

周祐萱立刻與同事討論改報地震新聞。(圖/TVBS Youtube)

「主播遇震」影片在YouTube觀看次數超過38萬，PTT網友激動詢問「有人知道這是哪位主播嗎？阿~~戀愛了」推文串大歪樓「戀愛了，我要IG」、「戀愛惹，豪可愛」、「這種的當老婆太讚了」、「我有個大膽的想法」、「這聲音……很可愛」。

除了主播周祐萱可愛的模樣被PTT網友詢問，她克服恐懼繼續播報的專業，也被廣大網友讚賞，「地震當下還要馬上做連線報導，真是辛苦了」、「很真實，也很可愛，感受的到主播的驚嚇」、「記者跟主播真的太拚了，但工作之餘還是要注意安全呀，安全第一」、「超專業，明明害怕卻立刻盡責播報」、「都有點站不穩了，還是拿起手機持續記錄。真的辛苦了」。