溫妮將於10月底舉辦都市女聲系列演唱會。（Legacy Taipei提供）

Legacy「都市女聲」系列演唱會今年演出名單包括溫妮、孫盛希、柯泯薰、法蘭Fran、蘇珮卿，首次加入系列的溫妮，將於10月底打頭陣舉辦「溫妮WINNIBAO」演唱會，且一次開了北中2場。睽違2年的實體演唱會，溫妮逗趣提到演唱會概念來自一場夢境：「有一天我夢到自己變成一顆漢堡，是真的我低頭就看到自己身體是一顆漢堡那樣，起床後我覺得很好笑，就跟身邊的人分享自己變成了溫妮堡WINNIBAO。」

溫妮與團隊花了一番心力、腦力激盪逐漸將WINNIBAO的形象完成，溫妮充滿朝氣地說：「WINNIBAO 對我來說是一個充電站，不管喜怒哀樂在裡面我都可以盡情做自己，也因此想分享給大家。當你不開心的時候，可以蒞臨WINNIBAO，看看裡面有什麼能量是你可以獲取的，當你在此充飽電了～可以繼續前往下一站。」

溫妮近期與魏嘉瑩期間限定合體發行EP《魏妮寫詩》，有別以往的單曲合作形式，甚至還開了一場慶功簽唱會，也因這次緊密合作讓兩人成為了好朋友。溫妮更大方「溫妮WINNIBAO」2場演唱會已邀小魏擔任嘉賓，且當天還會安排神秘嘉賓現身，希望大家敬請期待。此外，溫妮興奮預告希望明年有機會能再出第2張迷你專輯，喊話粉絲們：「今年給我票房信心吧。」