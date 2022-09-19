台中市長盧秀燕指出，她要隨的就是民意、不糾纏過去。(林欣儀攝)

九合一選舉僅剩2個多月，台中市議會第三屆最後一次總質詢也瀰漫煙硝味，有感於民進黨近來猛攻市長盧秀燕施政停滯，藍營議員張廖乃綸為盧抱不平，抨擊前市長林佳龍上任後的稱號是「逢胡必反」，是真正卡市政的人；盧秀燕則說，她也有遇到類似困擾，但她隨的是民意，不糾纏過去。

國民黨籍議員張廖乃綸、黃健豪、陳政顯及吳瓊華、張瀞分上午聯合質詢，張廖乃綸細數各項建設，包括取消老人健保補助、巨蛋換地點、取消北屯國運中心、取消BRT等，她指出，林佳龍就任後，許多建設不是停工就是延宕、不然就是亂改一通，真正卡台中4年的應該是林佳龍。

張廖乃綸接著說，林佳龍當時說要興建八大轉運站，花了數千萬規畫費，到任期結束卻一個都沒蓋成，連藍線都卡了18個月，林佳龍卡台中市，一卡就卡了這麼多年；她並詢問目前公托公幼設置情況。

盧秀燕表示，林佳龍就任後取消老人健保補助、巨蛋換地點等建設，受到外界攻擊，指前市長胡志強的政策計畫遭改變、取消，當時林佳龍說的話「要尊重現任執政者」，讓她印象深刻，因為這代表人民授以最新的民意。

盧秀燕強調，她這幾年也有一樣的困擾，大家說「胡規盧不隨」或「林規盧不隨」，但她要隨的就是民意、不糾纏過去，人民授權給現任執政者建設規畫的職權，她就根據最新民意規畫台中的建設。

盧秀燕舉例說，她就任時，台中市29區僅有5所公托、4處親子館，現在公托成長到30所，幼幼班的數量成長7、8倍；此外，水湳轉運中心上周也開工了、市政路延伸將於9月28日開工，都是幾經努力才完成。