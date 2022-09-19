恩恩爸透過影片要求侯友宜給真相。

新北市議會民進黨團總質詢今天是最後一天，民進黨團兩大戰將何博文、張志豪火力全開，把恩恩案當質詢重點，兩人播放當年侯友宜喪子在電視上要真相的影片，也播放恩恩爸希望市府給予出勤、值班紀錄表與行政報告訴求影片，要「侯爸爸」同理「恩恩爸」並道歉。侯友宜表示，對家屬他感同身受，自己也是受難者家屬，過程他不斷溝通，相關資料也都提供，對於議員要的資料，他都可以提供。

何博文批，侯友宜說要給恩恩家屬相關協助，但未給行政調查報告，國賠委員會資料也是敷衍了事，恩恩爸只好去監察院希望給公道，卻被國民黨民代說是政治操作。何博文並稱30年前「侯爸爸」曾在電視上疾呼希望有真相，同樣恩爸也是如此。張志豪指責侯市府掩蓋事實，對於議員質詢索資，都無法提供。

恩恩爸也透過影片表示，如果你家人等了81分鐘救護車，事到如今沒有真相調查「你不會生氣嗎？」，侯市長也經歷過喪子之痛，他只要求一件事就是釐清責任。

侯友宜表示，他對恩恩家屬心情感同身受，過程也不斷反省、檢討，中央因此把原有規定調整也是事實，包括中央、監察院與議會，需要相關資料都會提供，除有些因為涉及個資的內容無法提供，都已交給司法調查，議員如果還要什麼資料，都可以提供。