生育成功與否的關鍵也包括男性，精索靜脈曲張是男性不孕症中最常見的因素之一，奇美醫學中心泌尿外科醫師謝昆霖提醒，精索靜脈曲張出現時不一定會有特別的症狀。他呼籲，男性發現睪丸有異常應盡早檢查，以利治療、提升受孕機會。

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●男不孕40%有精索靜脈曲張 4徵兆盡早檢查治療

精索靜脈曲張並不少見，謝昆霖表示，據統計，一般健康的男性就約有10-15%有精索靜脈曲張，也因不一定會出現特別症狀，實際就醫的人僅佔少數。

謝昆霖表示，精索靜脈曲張的徵兆包括感覺到睪丸有些許鼓脹、疼痛及下墜感，特別是在久站之後會較為明顯，但疼痛感未必會出現；也有患者會摸到有不明的突起物、有異物感，較嚴重的甚至不用觸診就可以看到陰囊表面有類似裝滿蠕蟲凹凸不平的外觀。而少部分輕微的患者，則會透過超音波檢查確認。

謝昆霖表示，精索靜脈曲張的影響不只有在感受不舒服，也和男性不孕症息息相關，在有不孕症的男性中就約有40%有此問題，是男性不孕最常見的影響因素之一。因此呼籲民眾，如有發現睪丸、陰囊異常，或是備孕遲遲未果，都應盡早檢查找出原因。

●精索靜脈曲張影響男性生育 手術治療可助增加懷孕率

謝昆霖指出，精索靜脈曲張雖會影響生育，但目前也已有手術可以治療。據研究，手術治療對精索靜脈曲張而不孕的患者有明顯助益，手術後改善精蟲活動力及品質，提升自然受孕機率。不過男性不孕症是多方因素所造成，包括年齡、基因、生活習慣、環境、荷爾蒙等，因此精索靜脈曲張手術後受孕機率還是會因人而異。

手術的類型可為顯微手術、腹股溝手術、腹腔鏡手術、後腹腔高為手術等。謝昆霖指出，據2020台灣泌尿科醫學會治療指引，顯微手術後懷孕率可達約41.97，復發率則約為0.8-4%，陰囊水腫機率約在0.44%。腹股溝手術後懷孕率約36%，復發率約2.6%-13.3%，陰囊水腫率則約7.3%。而腹腔鏡手術懷孕率約30.07%，復發率約3-7%，陰囊水腫率約2.84%。至於後腹腔高位手術懷孕率則約37.69%，復發率約14.9-29%間，陰囊水腫率為8.24%。

●多次受孕成功卻反覆流產？醫：檢查精蟲品質、檢視風險

臨床上也有許多夫妻，在經過一系列檢查，包括傳統精液分析等，檢查結果都顯示正常，也能成功受孕，但卻會反覆流產，或是人工生殖反覆失敗。謝昆霖表示，這類情況需考慮檢查精蟲品質是否正常，男性不孕症最關鍵的課題和檢查就是在精液分析，瞭解精蟲數量、型態、活動力等。

此外，現有新一代的精蟲檢查，有別於傳統檢查端看精蟲外觀，為DNA碎片測試，透過DNA碎片了解精蟲是否有內在性問題、外強中乾的情況等。謝昆霖表示，了解精蟲狀態，如有異常，便可檢視日常生活是否有危害精蟲的風險因素，如睡眠品質、生活習慣、環境危害物質、放射線、抽菸等，精索靜脈曲張也是其中一項可改善的因素。

謝昆霖呼籲，精索靜脈曲張、不孕症各種原因都有機會改善並恢復受孕機會，重要的是及早檢查、治療，以利提升成功率。