NBA勇士王朝名將克雷湯普生（Klay Thompson）的弟弟崔斯湯普生（Trayce Thompson）經過13年的苦熬終於見到光明未來。崔斯的父親與兩位哥哥都是職籃球員，母親是排球校隊，兄弟幾位帶著與生俱來的運動天分，唯獨崔斯選擇往棒球發展，可能也是因為他不如兩位哥哥高大（190公分）。

棒球的修行之路很辛苦，哥哥克雷湯普生2011年參加選秀，2011-12球季就登上NBA舞台；崔斯則是在2009年選秀被白襪挑中，磨練到2015年8月才登上大聯盟。崔斯是被看好的頂級新秀，首季表現相當不錯，隨即被白襪包裹交易至道奇，換取猛將弗雷塞（Todd Frazier）。

崔斯在道奇受到嚴重背傷，此後身手大不如前，被下放小聯盟最終在2018年遭到轉讓。洋基接收崔斯短短兩天再度轉讓，被運動家接收，運動家幾天後把他賣回老東家白襪換取現金。取得自由球員身分之後，崔斯歷經印地安人（守護者）、響尾蛇、小熊、教士、老虎，在小聯盟掙扎求生，中間還碰到疫情導致小聯盟球季報銷。

2022年似乎苦盡甘來了，31歲的崔斯簽約老虎小聯盟，不久後被道奇現金買回放到大聯盟。這次崔斯把握機會，出賽63場累積11轟、0.266打擊率、0.900總攻擊指數，在名將如雲的豪門道奇取得一席之地（外野手）。崔斯告訴《運動畫刊》說，他始終相信自己的能力，甚至認為「還可以更好」。今年道奇有機會打進世界大賽，在追逐哥哥克雷的偉大成就路上，崔斯又前進了一小步。