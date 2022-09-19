「災變會議，不理花東」， 資深媒體人黃暐瀚表示，中央通知地方政府要開視訊會議，還要求上線待命，最後卻是把地方晾在那邊，不聞不問，真是匪夷所思，這個政府根本已經失能了。

黃暐瀚在臉書貼文表示，台東大地震後，他就立刻打電話給台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，請教她們救災狀況，問問她們花東需要什麼幫忙？他都知道要問花東縣長狀況，蔡總統親自開「中央災害應變會議」，居然不會想要親自問問花東的情形？這狀況，覺得已經到了「匪夷所思」的地步。

他質疑，是因為饒慶鈴跟徐榛蔚是「縣長參選人」嗎？

黃暐瀚指出，中央災害應變中心，昨天傍晚6點左右，分別通知了花蓮、台東，蔡總統要開視訊會議，請兩個地方應變中心，待命上線。

結果兩夥人，傻傻地從6點等到晚上8點多，傻傻的看著中央視訊會議的過程，直到結束，中央包括總統、院長、部長，都沒有一句問候。這太難以想像了。

「這個政府根本已經失能了」，他質疑，為什麼通知地方政府要開視訊會議，還要求上線待命，最後卻是把地方晾在那邊，不聞不問？