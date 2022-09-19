自17日晚間起，東台灣一連3天發生強烈有感地震，18日下午的芮氏規模6.8，是這波序列主震，19日上午又發生規模5.9餘震，3天來累積逾150起大小地震。觀察這次序列，發現震央一路往北，從關山、池上，到富里、卓溪，與71年前的縱谷地震相比，完全相反。

1951年秋天，花東縱谷在短短不到兩個月內，陸續發生規模6.1至7.3共5起主要地震；根據統計，那段時間的地震超過3000起，造成近300人傷亡。

巧合的是，這3天的地震一路往北，當年反而是由北往南。據中央氣象局地震測報中心觀測，17日至19日，震央從關山、池上，到昨天的富里，以及今天的卓溪。因發生在同一個斷層系統，時間、地點也差不多，所以視為同一序列。

測報中心解釋，花東縱谷斷層長達300公里，北又銜接米崙斷層，南還有平行的鹿野斷層，分布相當廣泛。會不會繼續往北？只能說斷層錯動到處都有可能，餘震雖開始減少，仍不能掉以輕心。