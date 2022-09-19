黑狗放下戒心後，動保員以食物誘捕，將牠帶回動物之家治療。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲1起動物救援案件，有民眾在五股外寮路的山路農田裡看見1隻肚子有嚴重傷口的黑狗需要救援，但由於黑狗起初十分緊張，見人就跑得遠遠的，最後是在1名任職於中華親善動物保護協會的秦小姐協助下，先慢慢從後方跟著牠，直到牠逐漸放下戒心後，才利用罐頭成功誘捕，帶回五股動物之家讓獸醫治療，目前已完全康復，等待民眾認養。

這隻受傷的黑狗，是日前當地1位愛心媽媽在餵食時所發現，因為看見牠肚子上有一個大洞，需要誘捕進行治療，所以向動保處通報，不過當動保員到達時，黑狗卻已經不見蹤影，所以一行人便決定隔日再會同通報的愛心媽媽一同尋找。

隔日一行人在愛心媽媽帶領下，終於發現黑狗身影，但因為黑狗十分緊張，看見一大群人便躲得遠遠的，讓動保員無從下手，此時剛好任職於中華親善動物保護協會的秦小姐騎車經過，便主動表示願意協助，她發現黑狗應該是過於緊張，因此先在後方緩緩跟著，最後終於成功讓牠放戒心，再以罐頭成功誘捕，讓動保員把牠帶回五股動物之家治療。

獸醫師林洋演研判，黑狗肚子上的大洞應該是與其他犬隻打架造成，另外腿部也有受傷的情況，應是天候不佳十足所致，最後成功將肚子上的傷口縫合，也使用定期定量的藥物進行治療，目前黑狗已經完全康復，且個性活潑、親人，目前也在動物之家等待民眾認樣。

而擁有一身健康膚色的秦小姐本身就是在中華親善動物保護協會任職，對於黑狗能成功被救援，她也開心地表示：「救援過程很辛苦也很幸運，因為本身也養過狗狗，非常開心能幫上忙，也希望牠能找到愛牠的主人。」

新北市動保處表示，有些暫時收容的流浪動物，因為受傷情況嚴重復原不易，但是受到良好的照顧後，順利度過生病的危機，新北市是友善動物城市，只要民眾發現有動物需要救援，都可撥打24小時動物救援專線，讓需要救援的動物都能成功脫困，並且成功找到溫暖的家。