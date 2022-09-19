藝術家趙純妙即日起在中友時尚藝廊舉辦膠彩畫個展，更捐出二幅畫作，義賣所得將全數捐贈給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」。（馮惠宜攝）

台中在地具指標性的膠彩藝術創作者：趙純妙即日起在中友時尚藝廊展出「紫要妳幸福-趙純妙膠彩創作個展」，其中「紫」喻「紫氣東來」有吉祥的徵兆；且「蝴」取「蝴」蝶的諧音，代表成雙翩翩飛舞象人們對幸福的嚮往，「紫要你幸福」展如其名，趙純妙希望透過本次展出的作品，分享心中的圓滿與幸福，讓觀眾都能感受作品中溫婉而深切的祝福。

趙純妙出生藝術世家，畢業於東海大學美術研究所，曾經獲得第55屆中部美展膠彩類第一名、2010年桃源美展膠彩類第一名等殊榮，父親趙宗冠是留日婦產科博士，母親唐雙鳳同樣為資深優秀畫家，為藝術傳家典範。中友時尚藝廊曾經於2019年5月邀請趙宗冠博士協同妻子唐雙鳳女士以及4位兒女舉辦家族聯展，本次「紫要妳幸福-趙純妙 膠彩創作個展」也算是家族聯展的延續。

「紫要你幸福-趙純妙膠彩創作個展」展出膠彩作品共66件，包含各種不同大小規格作品，都是趙純妙近幾年的新作；中友百貨企劃處經理簡聰政致詞表示：「中秋已過，在這看見蝴蝶滿飛舞感受很特別。雖然蝴蝶是用畫的，但在趙老師的」畫筆下更顯生動具有靈性。在疫情期間，我們只要聽到一點點好消息，就會感到一股溫暖及小雀幸。在趙老師的作品中，我們也能感受到這一股正向能量。」

趙純妙也響應中友時尚藝廊公益義賣活動，本次捐出二幅畫作提供義賣，分別是價值新台幣20萬元的「雪之花」以及價值12萬元的「醉蝶」，義賣所得將全數捐贈給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。